TIM, per l’estate offerte adatte a tutte le esigenze

TIM, le offerte per l’estate e quelle dedicate a TIMVISION

Ce ne sono di tutti i tipi, a seconda del budget che si ha a disposizione, dei servizi che si ricercano e delle esigenze. Le nuove offerte TIM sono numerose e si rivolgono a un pubblico ampio e variegato. Tra le soluzioni più ricercate, i pacchetti con minuti, sms e giga gratuiti, o anche quelle con acquisto del telefono incluso, che permettono ai clienti di comprare uno smartphone di ultima generazione ad un prezzo più basso rispetto al mercato.

Con le nuove offerte, TIM ha cercato di venire incontro a diversi target, caratterizzati da esigenze peculiari: molto gettonate, ad esempio, le offerte riservate ai più giovani che possono accedere a servizi extra senza dover far fronte ad altre spese per ascoltare musica o giocare online con gli amici.

TIM, i nuovi piani mobile

L’operatore mette a disposizione numerosi piani tariffari abilitati al 5G: Tim Super 5G, Tim Super Unlimited 5G e Tim Super Young 5G. Con Tim Super 5G, a 19,99 euro al mese, i clienti avranno a disposizione 100 giga, minuti e messaggi illimitati. Tim Super Unlimited 5G – oltre a minuti e messaggi – prevede anche i giga illimitati: il costo si alza a 39,99 euro al mese. Tim Super Young 5G, dedicata agli under 25, offre 50 giga, minuti e messaggi illimitati a 11,99 euro al mese. I giga non saranno consumati per le app legate ai social, alla musica, al gaming e all’e-learning. Tutte le precedenti offerte, inoltre, hanno incluso Tim Music nel piano tariffario. Chi non avesse ancora uno smartphone abilitato al 5G, infine, potrebbe optare per Tim Super 4G: a 14,99 euro al mese offre 50 giga, minuti e messaggi illimitati

TIM, rimodulazioni sulle tariffe linea fissa, un compromesso necessario per offrire un servizio eccellente

Non manca l’impegno al continuo miglioramento da parte di TIM della rete fissa, che implica consistenti investimenti in ricerca e sviluppo da cui deriva una inevitabile rimodulazione dell’offerta. Il tutto finalizzato a fornire un servizio eccellente al cliente, come riportato dal colosso della telefonia in merito alla revisione di alcune tariffe fisse: “la causa sono le esigenze economiche dovute alla necessità di continuare ad investire sulle reti di nuova generazione, così da fornire livelli di servizio sempre in linea con le crescenti esigenze del mercato”.

TIMVISION, continuano le offerte dedicate al calcio

Oltre alle nuove offerte mobile, TIM continua a spingere sulle offerte dedicate agli utenti TIMVISION, in particolare sulle offerte dedicate agli appassionati di calcio.

Spazio dunque all’offerta “TIMVISION Calcio e Sport”: grazie a questa offerta, gli abbonati TIMVISION possono fruire, con un solo abbonamento, alla Serie A, a 104 incontri di Champions League, all’Europa League, alla Conference League e alle Olimpiadi di Tokio 2021, grazie agli accordi stipulati da TIM con Dazn, Infinity, Eurosport e Discovery+, che si aggiungono ai già precedentemente stipulati con Netflix e Disney+. Un’offerta davvero per tutti i gusti, che si completa con il TIMVISION Box, il “set-top-box” così definito da TIM per la miglior esperienza possibile nella visione dei contenuti.