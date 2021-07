Tokyo 2020, Vittoria Fontana non supera il primo turno dei 100 metri

Ventuno anni compiuti da qualche giorno, alla prima esperienza alle Olimpiadi, Vittoria Fontana non riesce a superare il primo turno nei 100 metri. La sprinter di Gallarate – tesserata per il Gruppo Sportivo dei Carabinieri – ha chiuso al settimo posto la sua batteria (la numero 2), fermando il cronometro in 11.53.

Un risultato un po’ al ribasso rispetto allo standard corso in questa estate, nella quale è più volte scesa sotto gli 11.40, ritoccando il proprio personale a 11.33.

I tempi delle sue concorrenti sono però stati quasi irraggiungibili: nella sua heat, vinta dalla giamaicana Thompson-Herah in 10.82, la terza e ultima qualificata è stata la tedesca Tatjana Pinto, che ha fatto segnare un buon 11.16.

Ora la gallaratese potrebbe rientrare nel giro delle staffette 4×100, in programma dal 5 agosto.

Passa invece il turno l’altra azzurra in gara, Anna Bongiorni, che nella batteria numero 3 trova tempi più “morbidi” e con 11.35 si piazza al terzo posto, qualificandosi per il prossimo turno.