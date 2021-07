Il trading automatico, cosa ne pensano i trader?

Il trading automatico è un’ottima alternativa al trading classico, sono molti i trader che hanno scelto questa modalità, sia per la semplicità di utilizzo e per il fatto che non è necessario studiare e formarsi in modo professionale.

Di seguito vedremo insieme le caratteristiche del trading automatico e le varie possibilità che il mercato ci offre.

Prima di procedere è bene fare un’osservazione, il trading online che sia automatico oppure manuale, non è mai certo, nel senso che è sempre un investimento per cui incerto di per sé.

Cos’è il trading automatico

Il trading automatico è una modalità che permette di investire in maniera automatizzata, grazie all’utilizzo di sistemi e tecnologie avanzate.

Con il trading automatico potrete eseguire le vostre operazioni, senza però la necessità di stare in prima fila.

Come funziona il trading automatico?

Il trading automatico funziona grazie all’utilizzo di potenti software automatizzati i quali hanno delle funzioni operative che aiutano i traders a prevedere ed eseguire le loro strategie di trading online.

Questi software inseriscono in modo autonomo gli ordini che rispettano i parametri scelti e inerenti alla strategia.

Sono molti i vantaggi che un traders riscontra utilizzando tali sistemi, per primo non dovrà spendere del tempo, il software fa tutto in modo automatico, inoltre una volta definite le regole di base e i parametri il sistema farà tutto di default.

Fare trading automatizzato porta un grande aiuto ai traders, ovvero minimizza e azzera il fattore emotivo questo è molto utile specialmente se si parla di traders alle prime armi.

I vantaggi di fare trading automatico:

Azzeramento dell’emotività;

Oggettività;

Disciplina e serietà;

Velocità d’esecuzione;

Diversificazione nelle strategie.

Come in ogni settore e situazione ci sono alcuni vantaggi e alcuni svantaggi, questa regola vale anche per il trading online.

Tra gli svantaggi che notiamo ci sono i seguenti:

Aumenta la mania del controllo;

Possibili perdite per errore del sistema;

Un’estrema ottimizzazione.

Cosa vuol dire “un’estrema ottimizzazione”?

Quando di setta il sistema con una determinata strategia il programma vi farà vedere che vi è una situazione profittevole al 100%, situazione che però se messa in un contesto reale ha margini di fallimento.

Quali sono i migliori sistemi

Sono molti i sistemi di trading online presenti sul mercato, non tutti altamenti performanti ed uguali.

Oltre che ai software automatizzati ci sono delle piattaforme che permettono di copiare in modo automatico i top traders iscritti al programma, questo è un sistema “antagonista” al classico trading automatizzato, anche se in questo caso ci si appoggia e si sceglie di eseguire le operazioni di traders in carne ed ossa.

Se invece preferite utilizzare un software, sarà necessario trovarne uno che sia legale e che abbia la licenza.

Anche in questo caso è molto importante verificare che sia presente il conto demo, in modo da fare pratica in assoluta serenità. Di solito il costo per accedere a questi software di trading automatizzato è abbastanza cospicuo.

Cosa dicono i traders del trading automatico?

Sono varie e contrastanti le opinioni all’interno dei forum di settore e dei Blog, ci sono i sostenitori del trading automatizzato e quelli che proprio non lo farebbero mai.

Di solito viene demonizzato per lo più dai traders principianti i quali essendo inesperti, molte volte sono vittime di truffe oppure investono troppi soldi ancor prima di sapere come funziona.

Molto diverse sono le opinioni da parte di traders esperti, che conoscendo sia il sistema che i mercati sanno come applicare le strategie giuste, ecco perché abbiamo ribadito in precedenza quanto sia importante fare pratica con il conto demo.

Quali sono gli Asset con cui si può fare trading automatizzato?

Potrete fare trading automatizzato su tutti gli Asset presenti, azioni, materie prime, criptovalute forex e via dicendo.

La maggior parte dei traders ha scelto di fare trading automatizzato sulle criptovalute, questo per arginare la velocità e la volatilità di questo asset.

Fare trading sulle criptovalute può essere vantaggioso basta non ivestire importi importanti per evitare di adare verso grandi perdite economiche, fate molta pratica prima di iniziare ad investire in modo reale.

Per quanto riguarda il mercato delle azioni, notiamo come la maggior parte dei traders investe con strategie a medio e lungo periodo.

Fare trading in modo automatizzato sulle azioni è in sostanza applicare delle strategie a lungo temine, mettendo da parte le operazioni giornaliere. Per cui prima di iniziare ad investire è necessario settare il software il quale terrà conto di vari fattori, come calcolare il rapporto tra il prezzo di un’azione e il suo dividendo, questo avviene per trovare le situazioni più redditizie.

Quali sono i corsi per imparare a fare trading automatizzato?

Per imparare a fare trading automatizzato oltre al conto demo gratuito ci sono molti corsi online anche su YouTube oppure degli e-Book e articoli che vi aiuteranno a prendere confidenza con questo settore.