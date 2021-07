Tregua del maltempo, previste schiarite

Dopo le giornate di forte pioggia, arriva un miglioramento.

“Temporaneo spostamento verso Nord della bassa pressione con minimo sulle Isole Britanniche. Graduale miglioramento oggi e in parte domani. Da sabato torna alta la probabilità di rovesci e temporali pomeridiani e serali. Temperature in aumento”: questa è la fotografia meteo del Centro geofisico prealpino.

Le previsioni tratteggiano per oggi, 28 luglio, cielo “molto nuvoloso o coperto al mattino con rovesci e temporali in graduale esaurimento. Nel pomeriggio asciutto con qualche schiarita. Temperature in lieve aumento“.

Giovedì 29 generalmente soleggiato. Qualche cumulo nel pomeriggio e forse isolati rovesci, ma solo sulla fascia alpina. Asciutto sul resto della regione. Temperature in sensibile aumento.

Idem venerdì con clima soleggiato. Cumuli nel pomeriggio con locali rovesci e temporali più probabili in montagna. Rari fenomeni altrove. Temperature senza variazioni.

La tendenza per il weekend non promette nulla di buono: sabato 31 luglio: nuvolosità irregolare più estesa nel pomeriggio. Rovesci e temporali più probabili in serata. Temperature senza variazioni. domenica 1 agosto: nuvoloso o molto nuvoloso. Poco sole. Probabili rovesci e temporali. Meno caldo.