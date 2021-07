Il “Trofeo Binda” di Cittiglio resta tra le gare di vertice del ciclismo femminile mondiale

Il “Trofeo Binda” di ciclismo femminile sarà ancora nel ristretto novero delle gare di vertice a livello mondiale: lo ha comunicato l’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) che ha stilato il calendario 2022 del World Tour, assegnando la data di domenica 20 marzo alla corsa organizzata a Cittiglio dalla Cycling Sport Promotion.

Il “Binda” è una delle due classiche in linea italiane inserite nel programma del massimo circuito internazionale insieme alla “Strade Bianche” di Siena che, però, gode del traino della prova maschile. La terza competizione tricolore nel World Tour è il “Giro d’Italia Donne” attualmente in corso e confermato a luglio anche l’anno venturo. Il circuito mondiale 2022 scatterà dall’Australia con la corsa dedicata a Cadel Evans a fine gennaio, poi si sposterà in Europa con la già citata Strade Bianche (5 marzo), la Ronde van Drenthe in Olanda (13 marzo) e l’evento di Cittiglio.

La conferma arrivata dall’UCI ha dato ulteriore linfa agli organizzatori, che sono già al lavoro per la prossima edizione della gara dedicata ad Alfredo Binda e disputata come di consueto sulle strade della Valcuvia. Nel 2021, finalmente, si è potuta celebrare una vittoria italiana grazie al numero uno del nostro ciclismo, l’ossolana Elisa Longo Borghini, vincitrice al termine di una strepitosa azione in solitaria con addosso la maglia di campionessa nazionale.

«Stiamo iniziando a programmare gli appuntamenti con le località del territorio – spiega il patron della corsa, Mario Minervino -Cittiglio è la sede naturale di arrivo ma c’è tanta richiesta per ospitare le atlete, specialmente dopo il successo di Longo Borghini. Abbiamo avuto un primo incontro con Danilo Centrella, sindaco di Cocquio Trevisago, l’ultima località che ha ospitato la partenza, ma c’è tantissimo entusiasmo sul territorio e la scelta sarà molto difficile. Intanto, oltre al trofeo Alfredo Binda, confermiamo anche il Piccolo trofeo Binda, per donne junior, che come sempre, precederà la corsa delle elite». La prova giovanile quest’anno ha visto il trionfo di un’atleta finlandese, Anniina Ahtosalo.