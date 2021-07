Un “nuovo” sentiero da Morosolo a Groppello, passando dalla ex cava Rusconi

Un sentiero tutto nuovo, che riqualifica un’area dimenticata e poco frequentata, per farne un vero e proprio gioiello naturalistico. I lavori sono cominciati da qualche settimana e stanno procedendo spediti: siamo nella zona tra Casciago e Gavirate, quella che da Morosolo porta a Groppello, passando a pochi metri dalla ex cava Rusconi, dalla quale si estraeva materiale per calce e cemento.

Galleria fotografica Sentiero cava Rusconi Casciago 4 di 15

Il Parco del Campo dei Fiori ha deciso di eseguire i lavori di riqualificazione e pulizia del sentiero, naturale prosecuzione del percorso Ponte del Diavolo/sentiero 321: gli operai hanno spianato il camminamento, costruito passerelle, rimosso le piante malate o in precarie condizioni di stabilità e messo in sicurezza la zona intorno alla cava. Sono anche comparsi supporti per pannelli informativi, che verranno posizionati a lavori finiti per valorizzare e spiegare a chi passa di lì che cosa ha di fronte. Dagli scavi e nel corso dei lavori di sistemazione è emersa la vecchia benna di una ruspa, probabilmente utilizzata quando la cava era attiva.

Il luogo è di notevole interesse geologico, anche l’occhio meno esperto può apprezzare le stratificazioni calcaree policrome presenti sulla parete della ex cava. Già il piano cave provinciale, recepito nel Pgt di Casciago, suggeriva un “recupero finalizzato alla valorizzazione degli affioramenti che sono da considerare veri monumenti geologici”.

I lavori sono in corso, ma procedono velocemente. A breve si potrà arrivare in sicurezza da Morosolo a Groppello, passando dalla ex “Casa degli Arancioni”, passeggiando nel bosco e costeggiando la ex cava, fermandosi ad osservare le stratificazioni calcaree in un luogo dove per decenni si è scavato e lavorato e che ora torna a poter essere vissuto.