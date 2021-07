Vaccinazioni in vacanza, abusi sessuali contro i minori e le microplastiche nel lago nel podcast del 16 luglio

Le principali notizie di venerdì 16 luglio

Da oggi, 16 luglio, in Lombardia è attiva la ‘Reciprocità vaccinale interregionale’. Ovvero la somministrazione dei richiami anti Covid-19 ai turisti di tutte le fasce d’età.

La medesima possibilità è data ai turisti lombardi che soggiornano per almeno 15 giorni in un’altra Regione italiana, i quali, però devono cercare informazioni sui portali regionali di servizio, dedicati alla vaccinazione anti-Covid”. Per accedere alla vaccinazione in Lombardia è necessario effettuare sul portale una richiesta di preadesione inserendo i propri dati l’indicazione del vaccino usato per a prima dose e la data di somministrazione, attraverso il pulsante ‘Richiedi abilitazione’. Entro 24/48 ore dalla domanda sarà possibile procedere, sempre sulla piattaforma, con la prenotazione della vaccinazione, che avverrà durante il soggiorno in Lombardia”.

A tre anni dall’avvio dell’inchiesta penale, il 44enne Gianluca R. è stato assolto dal Tribunale di Busto Arsizio dall’accusa di violenza sessualenei confronti della figlia, diciassettenne all’epoca della denuncia. Il pm aveva chiesto una pena di 8 anni di carcere. Alla base delle accuse rivelatesi infondate da parte della ragazza ci sarebbe un disturbo della personalità.

È invece stato posto agli arresti domiciliari dalla Squadra mobile della Questura di Milano don Emanuele Tempesta, sacerdote della Diocesi. Secondo le prime informazioni il prete è accusato di abusi sessuali su almeno 5 minori compiuti nel periodo che va dal febbraio 2020 al maggio 2021. Le indagini sono scaturite dalle denunce sporte da alcune madri

Nel Decreto Sostegni bis approvato dalla Camera sono stati previsti ben 100 milioni per i vettori aerei nazionali oltre a 285 milioni per i gestori aeroportuali e 15 milioni per i danni subiti dai prestatori di servizi aereoportuali di terra. Nel maggio scorso era stato sollevato dal gruppo Lega l’esigenza di far arrivare ulteriori sostegni economici alle compagnie aeree italiane, colpite dalla crisi del comparto aereo durante la pandemia. Tra queste la varesina Neos, con base a Somma Lombardo.

La microplastica è presente lungo tutte le coste del Lago di Lugano. È quanto è emerso nel corso della prima di una serie di serate di studio organizzate dal comune di Morcote focalizzate proprio su ambiente e inquinamento. I ricercatori della Supsi hanno mostrato i risultati di un’indagine da cui sono emersi come e in quali condizioni si accumula la microplastica rilevata in tutti i punti di indagine.