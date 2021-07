400 milioni per il sistema aeroportuale

Era circa metà maggio quando durante l’approvazione del primo Decreto sostegni, il Governo Draghi accolse l’impegno contenuto in un ordine del giorno presentato dal gruppo Lega, tra i primi firmatari gli onorevoli varesini Matteo Bianchi, Leonardo Tarantino e Dario Galli: obiettivo stanziare ulteriori sostegni economici da garantire alle compagnie aeree italiane, colpite inesorabilmente dalla crisi del comparto aereo durante la pandemia e oggi in faticosa ripresa. Tra queste la varesina Neos, con base a Somma Lombardo.

Un’attenzione, quella sul comparto aereo, che tocca da vicino la nostra provincia dove la presenza del sistema aeroportuale di Malpensa ha importantissime ricadute occupazionali.

«L’impegno chiesto al Governo era di ripristinare alcune somme già previste per il 2020 e inspiegabilmente stralciate dal Governo Conte 2 oltre che prevedere nuovi sostegni per il 2021 -si legge in un comunicato diffuso dalla Lega – . Oggi con grande soddisfazione possiamo confermare che il Governo ha mantenuto la promessa; nel Decreto Sostegni bis approvato ieri dalla Camera (che verrà approvato dal Senato senza modifiche tra pochi giorni) sono stati previsti ben 100 milioni per i vettori aerei nazionali. Ma non solo: vi sono altri 285 milioni per i gestori aeroportuali e 15 milioni per i danni subiti dai prestatori di servizi aereoportuali di terra »

Matteo Bianchi commenta così la decisione: “È nostro compito rappresentare i nostri territori e la nostra provincia con le sue particolarità; la grande crisi del trasposto aereo e dei sistemi aereoportuali andava sostenuta con un intervento legislativo importante. Sono molto soddisfatto perché parliamo complessivamente di centinaia di milioni di cui alcune decine ricadranno senz’altro sulla nostra provincia a sostegno dell’occupazione del settore aereo e l’indotto aeroportuale di Malpensa; la voce di Varese è arrivata fino a Roma”.