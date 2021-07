Varese Ideale presenta alla Rasa i primi nomi della lista

«Continua dai quartieri e dal confronto diretto con i cittadini la campagna elettorale di Varese Ideale. Inizia da tutte quelle realtà dimenticate e trascurate dal sindaco Galimberti e da un’amministrazione fredda e lontana dalla gente».

La lista capitanata da Giacomo Cosentino e Stefano Clerici è passato alla Rasa di Varese, per un incontro coi residenti, promosso da Claudio Chiari (presidente della scuola dell’infanzia), alla presenza del candidato sindaco del centrodestra Matteo Bianchi.

Viabilità, manutenzione delle strade e di tutte le aree pubbliche, rifiuti: sono solo alcuni dei temi che i cittadini hanno sottopsto agli esponenti di Varese Ideale e al candidato sindaco.

1Il nostro programma lo scriviamo in base a quanto ci segnalano le persone» ha detto Cosentino. «Le loro denunce, le loro richieste, i loro desideri, ci aiuteranno a rafforzare la nostra proposta amministrativa per Varese. Dobbiamo partire dalla costruzione di un piano strategico per il rilancio dei quartieri».

Un altro tema fondamentale, sottolineato dal candidato sindaco, è quello del turismo per il quale una futura amministrazione Bianchi avrà molta attenzione e lavorerà duramente per far tornare il capoluogo attore principale a livello provinciale e non solo.

«Il territorio varesino, e i quartieri come la Rasa in particolare, vivono da anni un significativo spopolamento che ne impoverisce di risorse importanti per il futuro. Per questo bisogna intervenire con politiche decise di rilancio di queste zone che hanno una grande identità da preservare».

In occasione dell’incontro alla Rasa sono stati presentati i primi sette candidati nella lista “Varese Ideale – Bianchi Sindaco”: Claudio Chiari (presidente scuola dell’infanzia della Rasa); Stefano Ghilotti (avvocato); Mattia Colombo (consulente aziendale); Franco Formato (Architetto e professore delle scuole superiori); Camillo Antonio Corazzari (Cavaliere della Repubblica, lunga carriera da poliziotto e ora molto attivo nel terzo settore); Leonardo Bignotti (giovane geometra); Alessandro Vittorio Carlomagno (commerciante)