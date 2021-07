Da Vedano Olona e Malnate alla scoperta dei tesori del mare di Sicilia

Bellissima esperienza a contatto con il mare della Sicilia e i suoi tesori per dodici ragazzini di Malnate e Vedano Olona che stanno partecipando al campus Mondomare organizzato per portare studenti delle scuole medie e delle scuole superiori alla scoperta della biologia marina e della pesca professionale.

Per loro giornate piene di sole e dell’azzurro del mare di Selinunte, in provincia di Trapani, tra i più belli d’Italia, ma anche incontri con esperti, per percorrere tutta la filiera ittica, dalla pesca alla vendita all’asta sino alla preparazione del pesce in cucina.

Ne parla questo articolo del blog Marinai