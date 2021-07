Verdi Varese a confronto con i cittadini, quartiere per quartiere

Giorni di molti impegni per il partito dei Verdi Varese, che inaugura la presenza nei quartieri in vista dell’appuntamento elettorale e partecipa nel fine settimana al congresso nazionale di Europa Verde.

A partire da questo weekend, rappresentanti di Verdi Varese saranno presenti in diverse zone di Varese per un confronto e un dialogo diretto con le persone residenti nei quartieri: si comincia con un gazebo a Sant’ Ambrogio, sabato 10 luglio dalle 14 alle 18 in p.zza Milite Ignoto, e uno in corso Matteotti, domenica 11 luglio alla stessa ora.

Europa Verde di Varese proseguirà gli incontri toccando tutti i quartieri di Varese, per confrontarsi direttamente con la cittadinanza su temi e istanze da affrontare nel programma politico in vista delle prossime elezioni amministrative.

Intanto tre delegati partecipano in questo fine settimana al congresso nazionale del Partito, che si svolge a Chianciano Terme. Silvio Aimetti, Valentina Del Motto e Alessandro Pennati contribuiranno all’Assemblea costituente della realtà unitaria di Europa Verde, che eleggerà i due nuovi co-portavoce nazionali e darà vita alla nuova formazione politica ecologista, europeista, solidale e femminista. Un grande riconoscimento e un’ancor più grande opportunità di partecipazione, in cui la sezione del partito green della città di Varese è stata coinvolta.

Inoltre, da qualche settimana è iniziata la diffusione sui vari canali in rete del primo questionario/sondaggio del ciclo “I Verdi Ascoltano Varese”: «Nella prima uscita dedicata alla salute, si è chiesto ai cittadini varesini e dell’Area Vasta di rispondere a tre semplici domande sulla loro visione dello stato delle infrastrutture di sanità locale e sull’impatto dell’inquinamento atmosferico sul quotidiano. Seguiranno mobilità sostenibile, consumo di suolo e aree verdi, offerta culturale, economia circolare, inclusione sociale. La speranza – spiegano i referenti del gruppo – è quella di portare avanti fin da subito uno scambio interessante e utile sia per la Lista Europa Verde che per le persone che risponderanno ai questionari o saranno incontrate di persona».

Per restare aggiornati sugli incontri e sulle proposte di Verdi – Europa Verde Città di Varese si può mettere Mi piace sulla pagina Facebook del gruppo