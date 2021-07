Via Milano più sicura, si completa l’intervento sul viale tra Cavaria e Jerago con Orago

Dopo un anno e più di polemiche infuocate, ora in via Milano a Jerago con Orago il cantiere di rinnovo della strada è ormai a buon punto: completati i marciapiedi e le nuove barriere di sicurezza sulla ferrovia, ora è il momento delle asfaltature.

«Il primo lotto della messa in sicurezza dell’accesso alla stazione e al centro di Orago è quello che si sta ultimando» spiega il sindaco Emilio Aliverti. «Un percorso protetto con nuovo marciapiede il rinnovo del manto stradale».

Questo intervento è quello centrale, su cui si è discusso tanto per l’abbattimento degli alberi lungo la via. La messa in sicurezza dell’area tra Jerago, Orago e la stazione di Cavaria comprende però anche altri due lotti, previsti nel 2022: «Il lotto 2 comprende l’allargamento dei marciapiedi sul ponte della ferrovia e la sistemazione degli “ingaggi”», vale a dire l’accesso dalle vie di accesso (verranno poi rifatte a norma le protezioni laterali, come già sulla via Milano). Il lotto 3 invece è «la sistemazione del marciapiede che porta dal ponte verso la piazza di Orago, lungo via Gioberti».

Interventi, quelli dei due lotti successivi, previsti nel 2022. «È già in corso la progettazione e l’interlocuzione con Rfi, perché il ponte è di loro proprietà». Questa fase rientrerà dunque nel bilancio 2022, «avendo avuto anche finanziamento integrale da Regione Lombardia con 710mila euro».

L’intervento su via Milano è sicuramente quello che più ha richiamato attenzione, ma non è certo l’unico capitolo dei lavori pubblici: tra gli altri interventi previsti ci sono una serie di lavori sul cimitero di Jerago, la sistemazione della villa comunale, la nuova sala civica e in prospettiva i lavori di riqualificazione di viale Rejna, altro progetto che ha animato la discussione con le opposizioni, in particolare il centrodestra “alternativo” di Gente di Jerago.