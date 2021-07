Vittoria Fontana non mette il turbo: quinta in finale agli Europei U23

Niente podio per Vittoria Fontana agli Europei Under 23 di atletica leggera a Tallinn. La sprinter di Gallarate, impegnata nella finale dei 100 metri piani non riesce a ripetere la meravigliosa impresa del 2019 quando vinse l’oro (tra le Under 20) sulla stessa distanza.

L’atleta dei Carabinieri, che si era destreggiata molto bene tra batteria (prima) e semifinale (seconda), non è riuscita a mettere a terra tutta la potenza necessaria e ha concluso la prova giù dal podio, in quinta posizione. L’oro è andato alla tedesca Lilly Kaden in 11″36, nettamente davanti alla belga Rosius (11″43) che ha bruciato di un soffio la britannica Awuah, principale favorita. Poi la spagnola Bestué e la nostra Fontana con un crono non troppo brillante, 11″58. (foto Makinen/Fidal)

Certo, sulle prestazioni di tutte le atlete ha inciso un vento contrario abbastanza consistente (-1,3 m/s), e anche per quello la gallaratese è finita lontana dal suo primato di 11″33. Però Fontana non ha certo disputato la migliore gara: partita in progressione ha leggermente sbandato e non è riuscita a cambiare marcia dopo i 50 metri, restando “intruppata” alle spalle delle migliori.

Cose che capitano, soprattutto a vent’anni, ed è bello pensare che Vittoria possa avere una rivincita a breve giro di posta con la staffetta 4×100 che si disputerà domenica con le batterie a mezzogiorno e la finale nel tardo pomeriggio. Dopo di che, testa alle Olimpiadi di Tokyo.

Intanto l’Italia ha colto oggi due belle medaglie a Tallinn: l’argento di Anna Arnaudo sui 10mila metri e il bronzo di Andrea Cosi nella 20 chilometri di marcia.