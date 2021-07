A Volandia arrivano le automobili storiche di Bertone

La Mini Cooper, le Ferrari, la Lamborghini Miura S, la Stratos della Lancia e molte altre automobili progettate dal torinese Giovanni Bertone sono in mostra a Volandia, a Somma Lombardo.

Il padiglione di concept cars è stato inaugurato questa mattina, mercoledì 28 luglio. La nuova esposizione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Asi (Autoclub storico italiano, ndr), e il museo del volo: «Abbiamo stretto una forte collaborazione con Volandia», ha spiegato il presidente di Asi, Alberto Scuro, «per noi raccontare la storia delle macchine in maniera semplice ai ragazzi è importante, raccontando la genialità dietro ogni singolo veicolo per noi è importante».

«Inauguriamo un padiglione completamente ristrutturato, abbiamo acquisito nel corso degli anni il complesso. Lo stiamo restaurando pezzo per pezzo con i nostri mezzi. Siamo contenti di ospitare le automobili della collezione Bertone e continueremo a investire per migliorare l’esposizione. Volandia cambia e si rinnova, diventa sempre più bella», ha preso la parola il presidente di Volandia, Marco Reguzzoni.

Tre anni fa Asi ha acquistato a un’asta la collezione Bertone, che stava per essere frazionata e venduta all’estero; l’avvocato Claudio Tovaglieri (presidente del comitato scientifico del museo) si è mosso ed è riuscito a fare avere a Volandia l’esposizione, dove c’era già un padiglione dedicato al varesino Flaminio Bertoni (che ha lavorato per quarant’anni alla Citroen), giocando con i due nomi.

I prototipi e le macchine di design di Bertone

Il taglio del nastro

Della collezione (almeno 90 macchine storiche) almeno il 30% sono prototipi mai entrati in produzione: design realizzato da Bertone per le case automobilistiche. Alcune sono di iniziativa esclusivamente Bertone; altre sono idee commissionate dalle case automobilistiche ma rimaste prototipo (come le 2 Jaguar e la Chrysler). Il resto di quelle esposte, invece, sono entrate in produzione, come la Mini.

«Bertone ha fatto la storia dell’automobilismo europeo», ha spiegato Luciano Azzimonti (vicepresidente di Volandia) facendo riferimento alla Stratos della Lancia in esposizione «che ha vinto per anni moltissimi rally nel mondo» e la «grande» Miura degli anni Sessanta. Si tratta di una collezione di grande lavoro: 6 mesi fa è stata esposta al Retro Mobile di Parigi – la più grande manifestazione di auto d’epoca in Europa – e attualmente alcune vetture sono in mostra a San Pietroburgo.

La disposizione nel padiglione segue il criterio delle case automobilistiche: «Bertone ha lavorato con tutte case automobilistiche del mondo. Abbiamo l’alfa Romeo, le Lancia, la mini Minor, le Aston Martin, le Jaguar, la Lamborghini degli anni Sessanta e 3 Ferrari. E nell’ultimo padiglione ci sono i prototipi, che non hanno avuto la commercializzazione oppure da cui le case automobilistiche hanno preso spunto per dei modelli».