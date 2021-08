Alla Liuc l’Università ricomincia con Antonio Rossi e Ivan Basso

Da lunedì 30 agosto a venerdì 24 settembre 2021 la Liuc riapre le porte alle matricole con una serie di iniziative, tutte da sperimentare.

Ci sono i percorsi di avvicinamento per riprendere il ritmo dello studio e prepararsi alla didattica universitaria. Gli incontri con gli sportivi Antonio Rossi, pluricampione olimpico e mondiale di canoa (giovedì 9 settembre, ore 18) , e Ivan Basso, vincitore di due edizioni del Giro d’Italia e due volte sul podio al Tour de France (venerdì 24 settembre, ore 18), per comprendere le qualità che servono al manager del futuro.

C’è, poi, la simulazione di un vero e proprio processo produttivo, lungo una linea di assemblaggio manuale di calciobalilla, così da conoscere meglio le complessità tipiche delle fabbriche e del mondo della produzione o la simulazione di una supply chain attraverso il videogioco Minecraft, dove team di giocatori, come delle aziende di una filiera, operano in un contesto in cui è disponibile una gamma limitata di risorse.

Dal 30 agosto al 10 settembre, sarà possibile mettere a frutto i percorsi di avvicinamento alla LIUC riguardanti metodi di studio e motivazione, matematica, business english.

In date e orari diversi gli altri appuntamenti, tra cui il contest Debate Ideas! gioco tra gruppi che prevede un dibattito sullo sviluppo sostenibile, aperto anche agli studenti stranieri. Dibattere permetterà di imparare, divertendosi, a parlare in pubblico, a sostenere e difendere un’idea e a comprendere punti di vista diversi. Per tutti, italiani e stranieri, anche la caccia al tesoro, martedì 14 settembre.

Lunedì 13 settembre, invece, il tour di benvenuto, con la presentazione dei Servizi a cura dei rappresentanti degli studenti.

Anche i laureati LIUC, riuniti nell’associazione LIUC Alumni, sono coinvolti nell’accoglienza delle nuove leve per dare una testimonianza concreta dei valori che LIUC ha trasmesso loro durante la formazione e che si sono rivelati cardine del successo, come manager e come persone a tutto tondo impegnate nelle sfide della realtà economica e sociale.