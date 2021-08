Arriva il sesto candidato sindaco di Busto Arsizio, è Laura Bignami

Laura Bignami è la sesta candidata sindaco alle prossime amministrative di Busto Arsizio, correrà con il Movimento Per Busto. Residente a Borsano, sposata con l’ex-consigliere comunale Giampaolo Sablich e senatrice per 5 anni dal 2013 al 2018 (eletta coi 5 Stelle ma poi uscita dopo un anno) ha partecipato con il suo Movimento Per alle Comunali del 2016 a Busto e a Legnano nel 2017, senza mai essere riuscita a farsi eleggere come consigliere.

Questa volta ci proverà da candidata sindaco, sulla scia delle iniziative dei mesi scorsi per promuovere un progetto che potesse portare ad un cambio radicale nell’amministrazione comunale con l’hashtag #cambiosindaco e una serie di colloqui con i rappresentanti del Pd e dei 5 Stelle. Quando, finalmente, il centrosinistra si è unito sotto il nome di Maggioni, però, ha proposto una lista di appoggio che, però, non ha trovato sponde nella coalizione del Patto per il Cambiamento. Ora ecco l’annuncio della formazione della lista che, come sempre più spesso accade nell’era dei social, è stato postato sulla pagina Facebook personale.

Ad Emanuele Antonelli, Gigi Farioli, Gianluca Castiglioni, Maurizio Maggioni e Chiara Guzzo si aggiunge, dunque, anche l’ex-senatrice.