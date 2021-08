Arriva il trenino a Castelseprio. E a ogni stazione c’è una storia

A Castelseprio arriva un nuovo evento gratuito a cui non mancare, rivolto ai bambini di tutte le età e “firmato” dall’Associazione del Seprio.

Domenica 5 settembre partirà un magico treno virtuale per l’evento: “Viaggio nella Fantasia”. Sarà una fiaba itinerante, con percorsi facilissimi e adatti a ogni età. Ci saranno cinque Stazioni Ferroviarie, a ogni fermata la compagnia teatrale “La Marmotta” interpreterà una storia tratta da “Storie a testa in giù” di Gianni Rodari.

L’evento sarà patrocinato del Comune di Castelseprio.

La partenza è prevista alle ore 17:00 dal parco giochi di via San Giuseppe a Castelseprio, il rientro del viaggio sarà alle ore 19:00. Al termine l’Associazione del Seprio offrirà una piccola merenda a tutti i piccoli viaggiatori.

L’evento sarà a numero chiuso, bisogna prenotare la propria adesione, chiamando il numero: 351/5190130 oppure inviando una mail a: info@associazionedelseprio.it

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da definire.