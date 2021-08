Bimbo chiuso solo in casa a Gallarate, interviene l’autoscala dei pompieri

Un attimo di disattenzione, la porta blindata che scatta. O un bambino birichino che gira le chiavi, mentre la mamma è sul pianerottolo. Succede, ogni tanto.

Ultima volta a Gallarate, tarda mattinata di oggi, martedì 3 agosto, in un palazzo di via Ronchetti, quasi all’angolo con piazza Risorgimento, nel centro cittadino.

A differenza di altri casi di interventi per “apertura porta” – come sono detti nel lessico dei vigili del fuoco e sono registrati nelle statistiche – che vengono risolti dal pianerottolo, questa volta i pompieri hanno deciso di intervenire con l’autoscala (nella foto: la fase di avvicinamento).

Tutto si è risolto in poco tempo, senza particolari problemi. Certo l’intervento ha suscitato un po’ di curiosità in chi passava da via Ronchetti: ci ricorda ancora una volta quanto diversi sono i compiti e i servizi dei vigili del fuoco, che a dispetto del nome (imposto nel 1935-38, alla nazionalizzazione dei vari corpi locali, per sostituire il francesismo pompieri) si occupano ogni giorno di decine di interventi diversi.