Cade dalla scala e si ferisce, paura ad Arcisate

Stava lavorando su di una scala quando ha perso l’equilibrio ed è caduto.

È stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco di Varese l’uomo caduto attorno alle 9.30 di oggi ad Arcisate.

Il fatto è avvenuto in via Fontana Casale, una strada ai margini dell’abitato che mette in collegamento le frazioni del paese con la zona agricola.

Qui per causa ancora al vaglio una persona stava svolgendo dei lavori su di una scala e avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e all’ambulanza è stato chiamato anche un elisoccorso.

La persona non sarebbe in pericolo di vita.