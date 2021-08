C’è vita in valle Olona: un cervo fa il bagno nel fiume

Un cervo che fa il bagno nell’Olona: una scena che conferma la sempre maggiore vitalità della valle (fino a due decenni fa quasi morta biologicamente) e dall’altro anche la tendenza dei grossi ungulati a spingersi verso Sud, verso le aree più densamente urbanizzate della provincia di Varese

La foto del maschio di cervo, con imponente palco di corna, è stata scattata da Roberto Colombo «questa mattina alle 6.38 nell’Olona, a Fagnano Olona Via Opifici», come spiega l’autore nel post nel gruppo facebook Oggi in valle Olona.

Non è certo la prima apparizione di un cervo nella bassa provincia di Varese, ma gli avvistamenti si sono fatti più frequenti anche in media e bassa valle Olona, in valle e a ridosso dei popolosi centri abitati.

Alcuni esemplari, dalla valle del Ticino, si sono affacciati anche più a Sud: fece notizia la “incursione” di un bell’esemplare che arrivò fino alla piazza centrale di Lonate Pozzolo, nell’ottobre 2020, nel 2015 un altro esemplare arrivò alla periferia di Gallarate.