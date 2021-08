Cerchi un fotografo per il tuo Matrimonio a Milano?

Un evento così importante come il Matrimonio richiede dei professionisti in grado di accontentarvi nelle esigenze e di fornire un’ottima qualità del servizio affidato e scegliere i fornitori giusti sarà uno dei fattori principali per l’ottima riuscita del vostro grade giorno. Una delle prime scelte a cui pensare è sicuramente fotografo; colui che avrà il compito di raccontare la vostra giornata e rendere i vostri ricordi indelebili con le sue fotografie.

Chi è Giuliano Lo Re Photography e come fotograferà il vostro matrimonio?

Sono Giuliano, titolare della Giuliano Lo Re Photography, e sono un fotografo di Matrimonio a Milano.

Realizziamo i nostri servizi fotografici in tutta la Lombardia ma amiamo viaggiare e spesso, oltre a matrimoni nelle varie provincie di Bergamo, Milano, e Brescia fotografiamo spesso nelle splendidi cornici della Toscana, della Liguria e della Costiera Amalfitana.

Siamo una squadra di fotografi professionisti affiatata e attenta ai dettagli e ai particolari. Mettiamo il cuore prima di ogni scatto per garantire il massimo della qualità che un matrimonio richiede e per catturare al meglio quei momenti che ricorderanno a voi e ai vostri figli quanto speciale sia stato il vostro matrimonio.

Raccontiamo la vostra giornata in stile reportage, un metodo di catturare le emozioni, gli attimi naturali, i momenti fugaci, le espressioni, i sorrisi e le lacrime di voi sposi e dei vostri invitati in maniera discreta ma partecipe; ci emozioniamo e diventiamo parte della festa ma allo stesso momento restiamo invisibili e onnipresenti per non perderci neanche un attimo.

Non amiamo le foto in posa ma siamo pronti a guidarti (giusto un po’) per valorizzare un luogo o una luce particolare. Non ci piacciono i lavori preconfezionati e affrontiamo ogni servizio fotografico come l’evento unico che rappresenta. Sappiamo che scegliere il fotografo di matrimonio è quasi più difficile che scegliere la propria anima gemella, perciò se credete che esperienza e passione siano la base per qualcosa che dura – e in fondo dovreste se state per sposarvi! – allora fidatevi di noi e dei nostri scatti.

Alla base singolo servizio fotografico c’è un’attenzione maniacale per il cliente, la trasparenza nei prezzi, la professionalità e tutta la passione che ci accomuna. Grazie a questo stiamo diventando uno degli studi fotografici più importanti di Milano e le recensioni dei nostri clienti parlano per noi.

Cosa ci rende diversi?

Noi in primis sappiamo quanto sia difficile stare con una fotocamera puntata addosso. Per questo cerchiamo di raccontare il vostro matrimonio con scatti naturali, intimi e spontanei. Non scatteremo foto in posa ma neanche scatteremo solo se non ci guardi. Ci lasceremo guidare dall’evento e dal flusso di emozioni, provando a restare in disparte ma, allo stesso tempo, a essere parte della festa. Ti guideremo, a volte, ma solo per creare un determinato risultato o valorizzare una particolare luce o luogo. Mesi e mesi di preparazione per uno dei giorni più importanti della tua vita, meritano di essere raccontati attraverso un servizio fotografico che sappia valorizzarne i dettagli, le emozioni, gli sguardi e l’atmosfera. Non saremo “quei tipi con la fotocamera in mano”. Saremo spalle su cui poter contare e saremo un tutt’uno con la festa.

Gli Album di Matrimonio

Noi di Giuliano Lo Re Photography utilizziamo esclusivamente album di matrimonio provenienti da aziende artigiane italiane, per offrire la massima qualità e prodotti originali 100% made in Italy. Abbiamo diverse opzioni di personalizzazione ma ciò che più conta negli album, così come nelle nostre fotografie, è la naturalezza. Per questo abbiamo scelto di offrirvi album realizzati con materiali fini ed eleganti, come il lino, il tessuto e il legno.

Se siete indecisi sullo scegliere o no un album non preoccupatevi! Qualora sceglieste un pacchetto Wedding senza album potrete, in qualunque momento, decidere di aggiungerlo. Molto spesso capita così! Coppie che preferiscono solo la consegna delle foto in digitale ci contattano settimane o mesi dopo chiedendoci la creazione dell’album. E come dargli torto! Una foto stampata professionalmente assume quella nota di eterno e intimo che è difficile da spiegare.

Le Nostre Raccomandazioni

Io, Giuliano, sono uno dei pochi fotografi italiani selezionati dalla prestigiosa associazione Fearless, che racchiude i migliori fotografi di matrimonio nel mondo. Un percorso molto articolato e lungo quello di essere selezionato da una associazione così importante, che giudica la massima qualità, la professionalità e la trasparenza nei confronti dei clienti sposi. Sono anche un fotoreporter, e miei lavori sono stati pubblicati su importantissime testate e siti web internazionali, tra le quali il National Geographic e, nel 2021, sono stato selezionato per fotografare e promuovere i progetti umanitari di MediciSenzaFrontiere.

Francesca, oltre a vantare diverse mostre in tutta Italia per i suoi Reportage di Viaggio, è una delle fotografe di famiglia e di Maternity più affermate di Milano. Uno dei suoi lavori più riconosciuti è il progetto fotografico “Amore IncondizioNATI” nel quale ha seguito e fotografato diverse mamme nel momento del travaglio e durante il parto presso l’Ospedale Niguarda di Milano.

Domande frequenti

In quanti fotografi realizzeranno le fotografie al nostro Matrimonio?

Dipende dal pacchetto e dal tipo di matrimonio. Solitamente per i matrimoni con alto numero di invitati consiglio sempre di aggiungere l’opzione “secondo fotografo”. Questo ci dà la possibilità di essere in due (Giuliano e Francesca) e ci permette di non perdere neanche un dettaglio o un attimo, di essere in posti diversi allo stesso tempo e di cogliere da angolazioni diverse una stessa scena. Immaginate lo scambio degli anelli! Naturalmente è quello l’attimo preciso che andrà fotografato e un solo fotografo dovrà per forza catturare quel momento. In due però potremmo contemporaneamente cogliere gli sguardi emozionati dei vostri parenti e quella lacrima che scende dal viso di un vostro genitore.

Come ci consegnerete le fotografie di matrimonio?

Offriamo diversi pacchetti per adattarci al meglio ai gusti dei nostri clienti e alle esigenze.

Naturalmente, in ogni pacchetto, è inclusa la consegna delle fotografie con la risoluzione massima e senza loghi in un box personalizzato con chiavetta USB.

Tra i nostri pacchetti c’è anche la possibilità i realizzare una galleria online privata (protetta da password) che i nostri clienti potranno condividere con la famiglia o gli amici. Troppo spesso capita che, alla fine, sono solo gli sposi o i parenti stretti a guardare tutte le fotografie scattate durante il matrimonio. Perché allora non dare la possibilità a tutti di ritrovarsi in quei momenti e in quegli attimi di gioia? Tranquilli però, potrete scegliere quali scatti potranno essere visti da chi avrà il link alla galleria e quali saranno visibili solo a voi.

Come possiamo metterci in contatto con voi?

Potrete chiamarci al 3331401274 o via mail a info@giulianolore.it. Dopo aver discusso dei vari dettagli potremo fissare un appuntamento per conoscerci di persona (nel caso siate a Milano) oppure una videochiamata. Dopotutto, in quest’ultimo periodo questo è diventato lo strumento più utilizzato per parlare con i nostri clienti.

È importantissimo conoscersi di persona per instaurare quel feeling che reputiamo fondamentale per la buona riuscita delle nostre fotografie. Al vostro matrimonio saremo parte della festa e non dei semplici sconosciuti con la fotocamera in mano e conoscersi ci permette di raccontare le vostre nozze nella maniera più spontanea e naturale possibile facendovi sentire a vostro completo agio.

Sarà redatto un contratto?

Certo! Per ogni matrimonio sarà redatto un contratto in duplice copia che conterrà tutti i dettagli e i punti principali, compreso i diritti dei nostri clienti. Questo per lasciarvi tranquilli fino al giorno del vostro matrimonio e permettervi di concentrarvi su tutti gli altri mille dettagli da rifinire per il vostro grande giorno.

Promozioni per chi legge questo articolo

Tutte le coppie di sposi che leggeranno questo articolo e ci contatteranno per un servizio fotografico matrimoniale potranno usare il codice “QUIEORA” per avere il 10% di sconto su tutti i nostri pacchetti Wedding. In ogni momento dell’anno comunque abbiamo delle promozioni attive per ogni coppia di sposi che deciderà, in futuro, di sceglierci per raccontare la storia del loro Matrimonio.