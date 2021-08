Due incendi auto a Lonate Pozzolo, bonificate le strade dopo il rogo

Lavori di ripristino stradale, a Lonate Pozzolo, dopo due diversi episodi di incendio ad autovetture che hanno lasciato tracce sull’asfalto e proprietà circostanti.

Il primo episodio era avvenuto in via Udine, a Sant’Antonino, lo scorso 28 luglio (sulle cause indagano i carabinieri).

Mentre più recente è il secondo episodio, avvenuto in via Novara, dove un’auto in marcia ha preso fuoco: il conducente si è posto in salvo ma il rogo ha lasciato tracce tra le case del centro storico lonatese.

Nel pomeriggio di mercoledì 25 agosto si è provveduto alla bonifica dei luoghi, con intervento di un’azienda specializzata e con l’utilizzo di attrezzature e prodotti specifici per questi casi (dopo il nullaosta e le verifiche effettuate dalle forze dell’ordine).

Saranno anche ripristinati gli impianti elettrici, citofonici e altri manufatti danneggiati dalle fiamme. L’intervento non prevede costi per l’amministrazione.