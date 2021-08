Emanuele Monti è il primo candidato “eccellente” presentato dalla Lega

E’ il consigliere regionale Emanuele Monti il primo candidato eccellente della lista della Lega. E’ stato presentato, nella sede storica di piazza Podestà, davanti al candidato sindaco Matteo Bianchi e al commissario cittadino Cristiano Angioy Viglio.

«Sono molto contento di avere in squadra Emanuele, ed è l’occasione per me per ribadire la necessità di un tavolo per la sanità, di cui lui è un rappresentante importante» ha commentato Matteo Bianchi.

«La mia è una candidatura che nasce da un fatto concreto: le risorse e gli investimenti arrivati in questi 5 anni hanno un importante attore in campo, che è Regione Lombardia. Intendo, in questo modo “presidiare” questi investimenti, che saranno presentati il 9 settembre alle 21 insieme ad Attilio Fontana e Francesca Brianza: vi sveleremo l’entità di tutti i bonifici fatti da Regione Lombardia al comune di Varese» ha raccontato Emanuele Monti , mostrando una grande busta che servirà per comprovare tutte le somme passate dalla Regione al Comune.

La sua attività politica «E’ cominciata presto, al liceo Ferraris come rappresentante degli studenti – spiega – Poi sono stato 10 anni in consiglio comunale con Attilio Fontana, e in consiglio Provinciale. Per me quindi questo è un ritorno a una politica che mi è ben nota».

L’esperienza di Monti in consiglio regionale si concentra invece soprattutto sulla sanità: ed è da qui che lo slogan della sua campagna si dipana “Più sicurezza, più lavoro, più salute”: «Più sicurezza perchè Varese ora è la città del degrado e c’è una sensazione di paura attraversandola, sensazione che deve scomparire con Matteo. Inoltre, Varese è terra di lavoro e deve tornare protagonista in questo campo. Infine, da presidente della commissione sanità non posso che avere idee molto chiare su sanità varesina. argomento sul quale comune non ha fatto nulla, nemmeno tavolo continuativo come ha proposto Matteo Bianchi».

MONTI NON SARA’ CAPOLISTA: AL PRIMO POSTO DANIELA BISON

Malgrado sia uno degli esponenti varesini della Lega più in vista, Emanuele Monti non sarà però capolista: «E’ stata una decisione presa di comune accordo con Emanuele, Francesca (Brianza, che sarà l’altro candidato di peso istituzionale della lista, ndr) e Matteo (Bianchi) – spiega Cristiano Angioy Viglio, commissario cittadino del partito – Come capolista abbiamo scelto Daniela Bison, che si è spesa tanto per queste elezioni».

Bison era stato anche il nome indicato dalla sezione mesi fa per la candidatura a sindaco: sembra naturale anche per questo la sua posizione di capolista.