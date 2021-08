Farioli a caccia di elettori di Busto Arsizio sulle coste liguri

La campagna elettorale di Busto Arsizio si trasferisce sui lidi amici di Alassio, dove molti bustocchi stanno trascorrendo le settimane centrali di agosto. Se l’elettore non va da Farioli, è Farioli ad andare dagli elettori con un “Incontro con i bustocchi in vacanza sulle coste liguri”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Cambiamo! Busto Arsizio, con Toti, #LaCittàCheVorrei, che appoggia la lista Civici Liberali e Popolari di Gigi Farioli. Il movimento ha organizzato in collaborazione con Cambiamo! Alassio con Toti, un evento previsto per il prossimo 27 agosto 2021, alle ore 12, presso il bar dehor Stazione di Piazza Andrea Quartino, ad Alassio, per un aperilunch.

L’evento sarà occasione per un gemellaggio tra i due comitati di Cambiamo! «nella speranza di farlo, dopo elezioni, anche tra le due Città». Saranno invitate le istituzioni della città di Alassio e per Cambiamo! con Toti, ci saranno il Referente Regione Lombardia, il coordinatore della provincia di Varese Giuseppe Anselmo, il coordinatore Regione Liguria Angelo Vaccarezza, il coordinatore della provincia di Savona, Mauro Demichelis. Gli organizzatori non escludono l’intervento anche del fondatore del partito, Giovanni Toti.

Contestualmente si approfitterà per presentare le liste dei Moderati e dei Riformisti che, unitamente, appoggiano Gigi Farioli candidato Sindaco di Busto Arsizio. Farioli approfitterà per anticipare il programma elettorale, che comprende anche il progetto per la riattivazione della Colonia di proprietà del Comune di Busto, in quel di Alassio (nella foto Gigi Farioli, quando era sindaco, sul terrazzo della colonia di Alassio).

Saranno presenti anche i vari referenti e coordinatori delle singole forze politiche che appoggiano il progetto di un polo di centro, «alternativo alle sinistre e alle destre sovraniste, alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, da presentare ai tanti concittadini ancora in vacanza sulle coste liguri, da sempre meta di villeggiatura preferita della comunità di Busto Arsizio».