Favole d’arte per bambini: “Storie di gatti”

Quanti sono i gatti resi celebri dalla storia dell’arte? tutti questi gatti protagonisti della Storia dell’arte raccontano la propria originalità per creare una storia collettiva, dedicata ai bambini.

Picasso, Manet, Mirò, Botero, Klee ma anche Boldini, Renoir, Gauguin, Franz Marc, Andy Warhol: tutti insieme, con una quarantina di opere dai tratti felini illustrano questa storia tutta da guardare e ascoltare.

Un’altra favola (le altre sono pubblicate a questo link) inventata dalla nonna Angela Fiegna (ex insegnante di storia e filosofia residente a Besozzo) e raccontata dalla sua voce per i nipotini lontani. Fiabe condivise con i lettori di VareseNews durante la pandemia per avvicinare i bambini al mondo dell’arte.

In questo mese di agosto le riproponiamo ai piccoli lettori come occasione stimolo per nuovi viaggi, alla scoperta della bellezza.