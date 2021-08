Furti, uno scippo e una rapina tra Busto Garolfo e Arconate: arrestato un 43enne

Furti, una rapina e uno scippo: è lungo il “curriculum” di reati del 43enne arrestato nel pomeriggio di mercoledì 18 agosto a Villa Cortese dai Carabinieri della Stazione di Busto Garolfo, che hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per rapina emesso del GIP del Tribunale di Busto Arsizio a carico dell’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti per reati contro il patrimonio e violazioni amministrative in materia di stupefacenti.

L’uomo era già stato arrestato in flagranza di reato lo scorso 21 giugno per furto con destrezza per aver “prelevato” dal cestino della bicicletta la borsetta di una 64enne in via Tagliamento a Busto Garolfo. La donna, mettendosi all’inseguimento del 43enne, aveva subito allertato le Forze dell’Ordine fornendone una descrizione, permettendo di rintracciarlo ad appena un chilometro di distanza da dove era avvenuto il furto, con ancora addosso il cellulare e il denaro contenuti nella borsa rubata, ritrovata a terra nelle vicinanze.

Le indagini avevano poi permesso di collegare al 43enne anche altri reati: una rapina ad Arconate a metà giugno, uno scippo ai danni di una donna, il furto di una bicicletta ed altri tre furti con destrezza avvenuti tutti tra fine giugno e la prima decade di luglio a Busto Garolfo e Arconate. L’uomo è stato quindi portato in carcere a Busto Arsizio.