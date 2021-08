“Giro di boa”: Uisp lancia l’anteprima della nuova campagna di adesione

La nuova stagione partirà il prossimo 1° settembre ma l’Uisp presenta già oggi, in anteprima, l’immagine della nuova tessera per la campagna di adesione.

“La grafica della nuova tessera, contraddistinta dallo slogan Giro di boa, accompagnerà il posizionamento della nostra associazione per tutta la prossima stagione; la gioia nei visi e nei gesti delle bambine e dei bambini, che ritornano a giocare insieme e a socializzare”, spiega Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp.

“Il futuro prossimo è quello che auspichiamo, in un contesto colorato e vivo – prosegue Tiziano Pesce – per provare ad uscire, tutti insieme, dal tunnel della paura, per superare l’emergenza sanitaria e per una vera ripartenza, in un delicato periodo storico in cui ci sarà bisogno di nuove e concrete attenzioni da riservare allo sport sociale. C’è bisogno di un nuovo patto tra istituzioni, cittadini e organizzazioni sociali, ognuno nei rispettivi ruoli, per sostenere la ripresa di uno degli ambiti maggiormente colpiti dalla pandemia. L’Uisp è pronta a fare la sua parte. Un vero e proprio Giro di boa, quindi, un momento di svolta decisiva che dovrà vedere protagonista l’intera grande rete associativa Uisp, con al centro i propri soci, le associazioni e le società sportive affiliate, per contribuire a rendere migliore la qualità della vita delle comunità sul territorio”.

Il bozzetto della tessera Uisp 2021-22 è stato realizzato dal grafico Andrea Dreini.

Arrivederci!

L’estate sta facendo il suo corso, e anche Uisp Varese chiude per un periodo di ferie. La segreteria del Comitato Territoriale di via Lombardi a Varese chiuderà dal 5 al 25 agosto, riprendendo regolarmente le attività giovedì 26 agosto.

L’informazione sulle attività dell’associazione e delle sue asd continuerà sullo spazio dedicato di VareseNews e sul sito web del comitato all’indirizzo www.uisp.it/varese

Il Comitato Uisp, la presidenza e i volontari augurano buone vacanze a tutti!

L’AppUISP

Con la stagione 2021-22 entra a pieno regime l’utilizzo della AppUISP: consente ai soci di visualizzare digitalmente la propria tessera ed averla disponibile nel proprio smartphone per tutte le attività svolte nell’ambito della rete associativa nazionale Uisp. Dall’AppUISP è possibile visualizzare le eventuali card formazione, i cartellini tecnici e le licenze di attività, dialogare con il Broker assicurativo Marsh; l’App sarà poi integrata con varie utilità, quali, ad esempio, l’iscrizione on-line, che permetterà al socio di iscriversi a progetti e attività Uisp, e l’aggiornamento in tempo reale su attività e notizie dell’intero mondo Uisp. La AppUISP è scaricabile dagli store ufficiali Google ed Apple ed è semplicissima da installare.