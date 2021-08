Godiamoci il sole, ma senza dimenticare l’ombrello

Godiamoci queste ore di vera estate, con caldo gradevole che dovrebbe accompagnarci per tutta la giornata odierna. Qualche nuvola potrebbe affacciarsi in montagna nel pomeriggio ma perlopiù il venerdì sarà asciutto o solo con qualche breve piovasco.

Le previsioni del Centro geofisico prealpino sono meno rosee per il fine settimana, che potrebbe riservare qualche ora di pioggia e temporali sparsi.

Sabato inizierà bene, con ampio spazio al sole al mattino sulla pianura e all’est ma con nuvolosità in aumento a partire da Ossola e Verbano. Da metà giornata nubi spesso estese accompagnate da alcuni rovesci o temporali sui rilievi in probabile estensione dal tardo pomeriggio anche all’alta pianura, in particolare su Varesotto e Comasco.

Domenica il cielo sarà dapprima irregolarmente nuvoloso ma sulla pianura sono previste schiarite via via più ampie. A tratti però sarà possibile qualche rovescio o temporale in particolare dalle Alpi all’alta pianura in graduale esaurimento dal pomeriggio.

Temperature stabili, con massime dai 26° ai 30° e minime tra 14° e 19°.