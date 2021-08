Grande Nord replica a Dario Brunella: “Quest’anno non era neppure iscritto”

C’è polemica in casa di Grande Nord, il partito federalista nato nel 2017 dallo scontento dei leghisti “vecchia maniera”, sempre più orfani di un movimento che rappresentasse l’istanza del Nord.

Ultimo caso in provincia di Varese l’addio di Dario Brunella da Besozzo, responsabile della zona, dimessosi in polemica per l’abbraccio tra Grande Nord e Italexit, il movimento sovranista fondato da Gianluigi Paragone (ex Lega, poi senatore, ex M5S).

Ora arriva la nota, un po’ sarcastica, del regionale di Grande Nord: «Ad un Responsabile Organizzativo Provinciale si potrebbe chiedere un resoconto del lavoro svolto a favore degli “ideali” del movimento, di cui avrebbe dovuto essere espressione. A lui stesso si potrebbe chiedere dove egli sia, quando è necessario esserci. Gli si potrebbero chiedere le motivazioni di un atteggiamento di livore unico, ingiustificato e irrispettoso verso chi si sta impegnando sul territorio con spirito e corpo. Potrebbero essergli anche date spiegazioni ovvie, logiche, coerenti relative a scelte politiche effettuate».

«La Confederazione Grande Nord non farà nulla di tutto questo in riferimento al sig. Dario Brunella, che non può dichiarare di dimettersi da un incarico che avrebbe potuto continuare a ricoprire se solo si fosse tesserato, cosa che per l’anno corrente non si è verificata».

Dario Brunella

Capitolo chiuso, si passa oltre. «La Confederazione Grande Nord ritiene che la voglia di ricostruire la propria presenza nella provincia di Varese sia maggiore rispetto a qualsiasi inutile polemica e augura al sig. Dario Brunella ogni fortuna per il prosieguo della sua attività politica». Un altro scossone aveva toccato il partito a Lonate Pozzolo, piccola roccaforte dove Grande Nord aveva conquistato un posto in consiglio comunale: Modesto Verderio e Paolo Tiziani hanno lasciato il partito proprio in polemica con il consigliere in carica, per una vicenda locale.