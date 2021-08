Incendi boschivi, al Sud centinaia di interventi dei vigili del fuoco

Sono 528 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nelle ultime 12 ore: 230 in Sicilia, dove la situazione attualmente è sotto controllo.

Molti incendi, tra cui quelli sulle Madonie dove sono in azione 10 squadre e a Geraci Siculo (PA) dove le fiamme avevano minacciato abitazioni e strutture, sono sotto controllo o in bonifica; per ora sono 84 le squadre al lavoro in tutta la regione.

Cento gli interventi in Calabria, maggiori criticità nel reggino, nel catanzarese e nel cosentino, in volo 5 Canadair a supporto delle 63 squadre a terra.

Nel video i vigili del fuoco in azione a Siano (CZ), dove per tutta la notte hanno lavorato anche per arrestare il fronte di fiamma che aveva interessato lo storico museo delle carrozze, riuscendo a limitare i danni e salvare i beni artistici al suo interno.

Giovedì è stata una giornata nera sul fronte degli incendi: le fiamme hanno divorato ettari di bosco in Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania. Si registrano anche tre vittime, due in Calabria e una in Sicilia.

Un triste bilancio che si aggiunge ai due morti, zia e nipote, sempre in Calabria qualche giorno fa. La Regione chiede ora al governo lo stato di emergenza. “Il tema degli incendi è un’emergenza che deve trovare risposte immediate e vanno trovate con i ristori da dare a chi oggi ha perso tutto”, ha assicurato il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, in visita in Sicilia alle comunità colpite dai roghi.

E sulla situazione incendi boschivi il comando nazionale dei vigili del fuoco fornisce il bilancio dei dati finora disponibili rapportati con gli anni passati.