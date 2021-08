Ciclista travolto da un camion a Lonate Pozzolo, è grave

Incidente stradale con un ciclista in bici da corsa è stato urtato violentemente da un mezzo pesante a Lonate Pozzolo.

È accaduto alle 10 di questa mattina, venerdì 20 agosto, vicino all’incrocio tra la via Molinelli e la circonvallazione del paesone vicino a Malpensa.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, con automedica, ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e poi anche elisoccorso.

Il ciclista è un uomo di 73 anni, sul posto sono iniziate sul posto, è stato poi portato in ospedale in codice rosso a Legnano. (foto: pagina facebook Sei di Lonate Pozzolo se…). È in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polstrada, per i necessari rilievi.

La Polstrada è impegnata anche con una pattuglia da Magenta sulla superstrada 336, tra Lonate Pozzolo e Vanzaghello, per un soccorso persona, insieme ad un’ambulanza.

(articolo aggiornato alle ore 11.30 di venerdì 20 agosto 2021)