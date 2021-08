Incidente sulla tangenziale di Bisuschio

Incidente stradale sulla tangenziale di Bisuschio, di oggi, mercoledì 4 agosto.

È accaduto nel tratto verso Besano, poco dopo le 15: due auto si sono scontrate.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118, per soccorrere le due persone coinvolte – una 60enne e un 75enne. Inizialmente sono stati allertati anche i vigili del fuoco per aprire con il divaricatore le portiere bloccate di un veicolo, ma poi i primi soccorritori sono riusciti a estrarre la persona a bordo.

I feriti sono stati portati in ospedale al Circolo di Varese in codice giallo: feriti ma non in immediato pericolo di vita.