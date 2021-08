La Caronnese dà il benvenuto a Davide De Lucca, nuovo terzino rossoblu

La Caronnese dà il benvenuto a Davide De Lucca.

Nativo di Bentivoglio, in provincia di Bologna, De Lucca è un terzino sinistro classe 2000. Cresciuto proprio nelle giovanili bolognesi, con un anno in prestito al Carpi, Davide ha esordito in Serie D con la maglia del Sasso Marconi.

29 presenze nella stagione 2018/2019, che sono valse la chiamata del Mezzolara. Qui ha giocato le ultime due stagioni, collezionando 55 presenze e segnando anche tre reti.