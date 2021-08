Laveno, riunione coi genitori sul caso “nido“

Il Comune chiude il nido del quartiere per questioni strutturali, i genitori protestano e si trovano per un incontro con l’amministrazione.

Il tempo stringe a Laveno Mombello da quando, pochi giorni fa, le venti famiglie che mandavano i piccoli alla struttura del quartiere Ponte sono stati avvisati che il primo di settembre le porte del nido non riapriranno a fronte e per ovviare al problema è stato proposto ai genitori un ripiego su di una struttura di Comunità montana, a Cuveglio.

«Ma per noi genitori sarebbe un problema enorme», spiega Sara, una mamma, presente assieme ad altri genitori alla riunione di due ore tenutasi a Villa Frua sabato mattina.

«Oggi ci è stato comunicato che non c’è una soluzione e dal primo di settembre il nido frequentato dai nostri bambini non aprirà. Le motivazioni addotte dal Comune sono che c’è una relazione dell’ufficio tecnico di aprile che dice che il posto non è agibile per motivi strutturali. E noi ci chiediamo: ma ora ce lo dicono?».

Una situazione che non è stata presa bene dai genitori e parenti dei piccoli, che sperano di trovare una soluzione prima del suono della campanella, previsto per i primi di settembre, «anche se ci è stato espressamente detto che almeno per tutto il mese di settembre sarà difficile avere una sistemazione alternativa in città. Cosa faremo? Chi di noi ha un lavoro come farà a tenere i bimbi alla ripresa dell’attività lavorativa?»