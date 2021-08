Leila Borsa, infermiera di Rescaldina a Kabul: “In ospedale ci sentiamo al sicuro”

C’è anche una infermiera di Rescaldina all’ospedale di Emergency di Lashkar Gah in Afghanistan. Da febbraio ha lasciato il pronto soccorso dell’ospedale di Legnano per portare il suo contributo in un’area oggi tanto tragicamente coinvolta dagli eventi bellici.

Leila Borsa, 32 anni, in queste ore ha lasciato il suo commento sui social collegati a Emergency: «Ci sono morti per le strade ovunque. I feriti spesso non possono essere soccorsi, le vie di comunicazione sono campi di battaglia, difficile portarli agli ospedali. Noi ormai da venerdì scorso ricoveriamo soltanto le vittime con ferite molto gravi da guerra. Il loro numero è in crescita esponenziale», un suo commento.

Il suo rientro, al momento, è rimandato: «In questo momento, in ospedale, ci sentiamo al sicuro. Gino Strada ha fondato questa istituzione per portare sanità di qualità. Il nostro è, sicuramente, un ospedale di qualità», serena nel suo commento nel servizio di oggi trasmesso dal TG3.