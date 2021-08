Letizia Moratti ospite del Rotary Castellanza

In occasione della prima conviviale di Settembre, il Rotary Castellanza riunisce tutti i club del Gruppo Olona per un importante Interclub. Ospite della serata, una donna delle Istituzioni che non richiede presentazione: Letizia Moratti.

Attuale Vicepresidente di Regione Lombardia ed Assessore al Welfare, già Ministro dell’Istruzione e Sindaco di Milano, Letizia Moratti è un manager e politico di spicco del panorama italiano. Chiamata a subentrare a Giulio Gallera, da un anno è la responsabile della campagna vaccinale lombarda.

Il Rotary Castellanza, già nel corso dell’anno rotaryano 2020/2021 ha più volte riflettuto sulla pandemia e le sue ripercussioni mondiali avvalendosi di illustri professionisti quali il dr. Eugenio Vignati, attuale Capo della Segreteria proprio dell’Assessore al Welfare.

Nel corso della conviviale del 9 settembre i soci di tutti i club del Gruppo Olona potranno ascoltare le testimonianze della Vicepresidente e con Lei interloquire in merito ai futuri scenari ed alle incognite che ci attendono. La serata si terrà nella splendida cornice di Villa Buttafava a Cassano Magnago.



