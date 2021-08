A Lugano l’ultimo saluto a Marco Borradori

Si è concluso tra gli applausi il funerale di Marco Borradori. Il Canton Ticino ha dato oggi l’ultimo saluto commosso al sindaco di Lugano, scomparso la scorsa settimana a seguito di un arresto cardiaco. Per l’occasione è stato indetto il lutto cittadino.

Il feretro di Borradori è partito questa mattina da Via Monte Broglia alla volta dello stadio di Cornaredo, accompagnano da un corteo al quale hanno partecipato i famigliari di Borradori e le autorità. Lo stadio è stato aperto alle 8 per permettere alle persone di presenziare alla cerimonia. Diversi i rappresentanti delle istituzioni del territorio che hanno voluto presenziare per dare l’ultimo saluto al primo cittadino.

Durante la cerimonia si sono tenuti gli interventi di alcuni rappresentanti della comunità e delle istituzioni ticinesi e svizzere. Il primo discorso è stato quello del consigliere federale Ignazio Cassis, nelle sue parole il ricordo di un amico: “Caro Marco ci mancherai, la bellezza della tua persona aveva ben nascosto la fragilità del vivere. Te ne sei andato mentre facevi ciò che amavi, mentre i ticinesi amavano ciò che facevi”.

“Per un giovane che si affacciava alla politica Marco rappresentava un esempio e un unicum – ha detto il consigliere di Stato Norman Gobbi, in un intervento che ha ricordato molti dei risultati politici ottenuti da Borradori per il Ticino e per Lugano -. Eravamo amici e colleghi, anche diversi. In questi giorni ci sono state moltissime testimonianze di affetto nei confronti di Marco, abbiamo visto persone in lacrime in Piazza della Riforma e molti messaggi”.

Tra le persone intervenute prima dell’omelia del vescovo di Lugano Valerio Lazzeri anche il vicesindaco di Lugano, Michele Foletti, dell’amico e giornalista, Andrea Leoni e del cugino, Luca Borradori.

Per gestire l’affluenza, il Municipio di Lugano ha disposto alcune procedure di sicurezza, come la richiesta di un pass Covid e una serie di controlli.

