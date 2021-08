Funerali di Marco Borradori, per l’ultimo saluto al sindaco di Lugano servono green pass o tampone negativo

Chi vorrà partecipare martedì 17 agosto ai funerali del sindaco di Lugano Marco Borradori, dovrà essere munito di green pass o di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

Lo ha confermato nel pomeriggio di domenica 15 agosto il Municipio di Lugano, che in considerazione dell’importante partecipazione prevista (sono attesa circa 7.000 persone) ha dovuto modificare il protocollo organizzativo. Inoltre “per tutelare la sicurezza e la salute dei partecipanti alla cerimonia” non sarà organizzato il corteo funebre.

Proprio per facilitare la partecipazione alle molte persone che vorranno portare l’ultimo saluto al sindaco, alla luce delle nuove disposizioni, domani dalle 8 alle 22 saranno messe a disposizione delle postazioni per effettuare i test rapidi in Piazza Rezzonico.

Martedì mattina lo stadio di Cornaredo, dove alle 10 inizierà la funzione, sarà accessibile a partire dalle 8.

Per tutta la giornata di lunedì 16 agosto (dalle 8 alle 22) sarà possibile rendere omaggio al sindaco scomparso improvvisamente mercoledì scorso nella camera ardente allestita nel patio del Palazzo civico.

Chi non potesse portare personalmente il proprio saluto può lasciare un messaggio sulla bacheca allestita appositamente sul sito del Municipio di Lugano.