“Schiacciamo il Covid”. Il murale accoglie i teenager all’hub vaccinale MalpensaFiere

Una scarpa da adolescente che schiaccia il Coronavirus: è il murale coloratissimo che da oggi accoglie chi va a vaccinarsi all’hub di MalpensaFiere a Busto Arsizio, principale centro di riferimento per Basso Varesotto e Alto Milanese.

L’opera è stata pensata in vista della fase di campagna vaccinale che coinvolge i teenager ed è opera proprio di una teenager: lo ha realizzato Rebecca, 15enne della zona, studentessa del Liceo delle Scienze Umane. «Il messaggio è che dobbiamo schiacciare insieme il Covid» spiega Rebecca, ancora impegnata con i colori nella mattina di giovedì.

A questo primo intervento ne seguirà un altro: «Nel secondo disegno ci saranno bambini che si abbracciano sotto un ombrellone, il vaccino che ci protegge dal Covid e ci consente di vivere insieme» continua la giovane artista.

«Abbiamo invitato Rebecca a disegnare questo messaggio, legato all’invito ai ragazzi tra i 17 e i 18 anni a presentarsi per la vaccinazione» aggiunge Cristina Rota, responsabile dell’Urp dell’Asst Valle Olona, da cui dipende l’hub vaccinale. «Servirà poi per sostenere la campagna per tutti i ragazzi dai 12 anni».