Protocollo anticovid Uisp: aggiornamento per attività in sicurezza

A partire dallo scorso venerdì 6 agosto, lo svolgimento di alcune attività sportive è consentito a condizione che l’interessato sia munito di una delle certificazioni verdi Covid-19

È on line il protocollo applicativo AntiCovid Uisp, aggiornato al 5 agosto (lo trovate a QUESTO link), che recepisce quanto disposto dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, a cui si deve attenere scrupolosamente l’intera rete associativa (livelli UISP, associazioni e società sportive affiliate).

A partire dal 6 agosto lo svolgimento di alcune attività – di interesse anche per il mondo associativo – è consentito a condizione che l’interessato sia munito di una delle certificazioni verdi Covid-19 (c.d. green pass). Ogni aggiornamento verrà dato da Uisp – anche a seguito dei necessari chiarimenti richiesti al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale sono in corso interlocuzioni dirette – sia utilizzando i canali formali, sia pubblicando le novità sul sito web uisp.it/nazionale e sulla pagina Facebook di Uisp Nazionale.