Ragazzina trovata incosciente sul lungolago a Laveno

A terra con gli occhi chiusi. Non rispondeva alla chiamata e a nessuno stimolo. Risultato: codice rosso in ospedale al pronto soccorso di Cittiglio.

È successo questa notte attorno all’una a Laveno Mombello quando una ragazzina di 18 anni appena compiuti è stata trovata in stato comatoso dai soccorritori del 118 chiamati sul posto probabilmente dagli amici della ragazza.

I volontari del soccorso dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana del Medio Verbano che erano arrivati con un mezzo “a convenzione“ in postazione all’ospedale di Cittiglio hanno trovato la ragazza per strada al principio di via Garibaldi, in pieno centro, nella zona delle stazioni e non distante dall’imbarcadero.

La ragazzina era immobile e non reagiva ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Cittiglio.