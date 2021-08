Rapina impropria alla Conad di Castano Primo, due denunce

Rubano alcolici al supermercato e spintonano le commesse per darsi alla fuga. Per questo sono stati denunciati due pregiudicati, identificati dalla Polizia Locale di Castano Primo.

L’episodio è avvenuto al Conad di via Castano, vicino alla stazione, settimana scorsa: una azione di gruppo, con più persone impegnate a trafugare di nascosto alcolici e poi a “coprirsi” la fuga strattonando e spingendo le commesse.

Grazie anche al supporto dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati eseguita da personale del Comando di Polizia locale di piazza Mazzini, tutte le persone coinvolte sono state individuate.

Sono tutti italiani, con svariati precedenti penali e di polizia. Uno dopo l’individuazione risultava già ricercato per un ordine di carcerazione da eseguire è stato già tratto in arresto per altri reati ed è attualmente detenuto.

Insieme agli altri dovrà rispondere del reato di rapina impropria in concorso con altri soggetti.

Ad un altro italiano, irreperibile già da qualche anno, oltre alla denuncia, gli agenti della Polizia locale di Castano Primo hanno notificato vari altri provvedimenti per altri reati e violazioni commesse in varie parti d’Italia, sospeso la patente di guida ed effettuato richiesta di misura di prevenzione.

Al vaglio infine la posizione di un terzo soggetto.