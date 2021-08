Riapre il 14 settembre il Centro prelievi di via Adua a Caronno Pertusella

Interrotta a giugno, riprenderà a settembre. Parliamo dell’attività del Centro prelievi di via Adua 169 a Caronno Pertusella. Grazie alla volontà di ASST Valle Olona, accolta dall’amministrazione comunale, si darà così modo ai cittadini di avvalersi di un servizio territoriale importante.

«Abbiamo manifestato un’immediata disponibilità a riattivare il Centro, in quanto rientra nella nostra mission portare i servizi sanitari sul territorio, praticando una medicina diffusa, facilitando il cittadino a prendersi cura della propria salute in un’ottica di prossimità – afferma il direttore sociosanitario ASST Valle Olona, dottor Marino Dell’Acqua -. La riapertura del Centro prelievi è solo il primo di una serie di progetti sociosanitari che abbiamo intenzione di sviluppare in autunno: a vantaggio della popolazione del Saronnese e in coerenza con la riforma del Sistema sociosanitario in Lombardia, ovvero la Legge regionale 23 del 2015».

Ogni martedì e venerdì i cittadini potranno accedere alla struttura tramite presentazione diretta (con impegnativa del medico di Medicina generale), oppure su appuntamento dalle 7.30 alle 9.30 per prelievi e dalle 9.30 alle 11 per ritiro referti.

Così il sindaco di Caronno Pertusella, Marco Giudici: «L’ASST Valle Olona, con questa scelta, ha mostrato lungimiranza. Sarà questo un importante presidio assistenziale e socio sanitario di prossimità e avrà il compito di tutelare in modo nuovo la salute dei cittadini. L’amministrazione comunale è impegnata in questi giorni ad attuare la sua parte per creare le condizioni più favorevoli affinché questo importante presidio territoriale possa concretizzarsi in un progetto di promozione della salute pubblica».