Progetto Smart Land, alleanza per il futuro del territorio tra Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano e Turate

E’ stato presentato questa mattina in Comune a Saronno l’innovativo progetto “Smart Land del Saronnese”, un accordo che vedrà le Amministrazioni comunali di Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano e Turate lavorare insieme su temi cruciali.

«E’ un tema sul quale stiamo lavorando da tempo – ha spiegato Augusto Airoldi, sindaco di Saronno che è il Comune capofila del progetto – E’ un progetto di ampio respiro e innovativo: per la prima volta quattro Comuni decidono di non lavorare in proprio su una serie di tematiche, ma scelgono di farlo insieme. L’obiettivo è quello di continuare a portare nei nostri comuni le risorse che, esaurendosi i fondi del Pnrr, verrebbero a mancare e non ci consentirebbero più di investire come è stato in questi ultimi anni. Abbiamo così concordato le modalità per far giungere nei prossimi anni nuove risorse, in particolare guardando ai Fondi del bilancio strutturale europeo. Lo faremo su sei temi importanti che da una parte sono coerenti con gli obiettivi dei fondi strutturali e dall’altra sono condivisi tra i sindaci dei quattro comuni: l’ambiente, la mobilità, la rigenerazione urbana, le infrastrutture pubbliche, la transizione digitale e la transizione energetica. E tutto questo con una partnership tra pubblico e privato che sarà a costo zero per i Comuni».

L’accordo avrà una durata di 9 anni e vedrà come partner le società Municipia e Cisa, specializzate proprio in servizi per le pubbliche amministrazioni. L’obiettivo stimato, nei 9 anni, è quello di accedere a fondi per 225 milioni di euro per i quattro comuni.

«Questo progetto nasce innanzitutto da un’esigenza del territorio – ha aggiunti l’assessore Domenico D’Amato, che è entrato nel dettaglio del progetto – I nostri territori si stanno impoverendo e hanno bisogno di grandi investimenti infrastrutturali, energetici e in termini di servizi da rendere. Inoltre i Comuni non possono più far fronte a queste esigenze attraverso l’indebitamento, ed è quindi necessario sviluppare strategie per trovare queste risorse. In questi quattro anni a Saronno abbiamo sperimentato un metodo che ci ha permesso di accedere a diversi finanziamenti, basato sulla capacità di progettazione all’interno di obiettivi condivisi e siamo molto felici che i tre comuni che lavoreranno con noi condividano questo metodo e questa visione».

«Quella che si è sviluppata tra i nostri quattro comuni è una partnership di ampio respiro e testimonianza di una buona politica, per gli argomenti trattati, che guardano il futuro e il benessere delle persone, che va oltre il tempo e lo spazio – ha detto Alberto Oleari, sindaco di Turate – Oltre il tempo perché guarda al futuro, e oltre lo spazio perché non guarda ai confini comunali ma a un territorio ampio»

Anche Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella, ha sposato la visione del progetto: «Porta innanzitutto due vantaggi: quello di unja visione complessiva e quello dello sviluppo di un territorio ampio, intercettando finanziamenti a cui i singoli Comuni non potrebbero accedere».

Per Stefania Castagnoli sindaco di Gerenzano «Un progetto iniziato due anni fa che abbiamo subito colto per le sue opportunità. Questo progetto è un progetto che è per tutti e il suo valore sta nella capacità di unire. Lo ha fatto con i quattro comuni, lo farà con enti locali e privati, in un’ottica di crescita condivisa. E’ un progetto per i nostri giovani, per offrire loro un territorio più vivibile, sostenibile e dinamico».