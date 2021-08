Ritorno sui banchi in Ticino, a scuola con la mascherina per due settimane

La scuola in Canton Ticino riparte, in presenza. Sono circa 55mila gli alunni che oggi tornano sui banchi.

Accanto alle consuete procedure per evitare il contagio, le normative oltre confine prevedono l’utilizzo della mascherina obbligatoria per gli studenti delle scuole medie e superiori. Un provvedimento che rimarrà in vigore per due settimane.

Dal 13 settembre indossare la mascherina diventerà facoltativo per le medie mentre resterà obbligatorio, nelle scuole di grado superiore, soltanto per gli studenti che non avranno sottoscritto la dichiarazione di avvenuta vaccinazione o guarigione.