La Svizzera valuta nuove restrizioni sui viaggi all’estero

Anche la quarantena per chi rientra dall’estero tra le misure che la Svizzera sta valutando per far fronte all’aumento dei contagi di Covid evidenziati nelle ultime settimane.

Lo ha dichiarato il ministro della sanità elvetico, Alain Berset. Nei prossimi giorni intanto sono attesi i dettagli del provvedimento che potrebbe rendere obbligatorio, anche in Svizzera, l’utilizzo del “green pass” per accedere ai ristoranti e ad una serie di luoghi al chiuso tra cui cinema e musei.

Una decisione che sta facendo molto discutere oltre confine.

(Foto di repertorio)