Schianto nel primo pomeriggio di mercoledì 4 agosto, alle 13.30, sulla SS 336 “della Malpensa”, nel tratto T1-T2.

Galleria fotografica Schianto sulla 336, Ferrari distrutta 3 di 3

La guidatrice di un’auto di grossa cilindrata, una Ferrari, ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro le barriere di protezione alla carreggiata.

I vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza la vettura e collaborato con il personale sanitario. L’auto è rimasta gravemente danneggiata nell’impatto, mentre la donna al volante, 44 anni, soccorsa dai medici della croce Rossa di Busto Arsizio e trasportata in ospedale a Gallarate, non è in gravi condizioni .