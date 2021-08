Scontro tra auto e bici, un ferito tra Gallarate e Casorate Sempione

L’investimento di un ciclista si è verificato lungo la ss 33 del Sempione, nel tratto tra Gallarate e Casorate Sempione.

L’incidente che ha coinvolto un veicolo a motore e una bicicletta è stato registrato attorno alle 12 di oggi (martedì): l’uomo in bici è stato urtato dallo specchietto di una Clio che procedeva verso Gallarate.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza, l’automedica e la Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica e per la gestione del traffico.

Dalle prime informazioni l’uomo a bordo della bici non sarebbe in pericolo di vita anche se è stato trasportato in ospedale in codice giallo.