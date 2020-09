Incidente stradale, si ribalta un’auto in corso Sempione a Gallarate

Un’automobile si è ribaltata in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Gallarate nei pressi della rotonda che interseca corso Sempione, via Bolivia e via Carlo Noè. L’impatto è avvenuto intorno alle 19.30 di martedì 8 settembre.

Sul posto stanno intervenendo gli operatori del servizio di soccorso sanitario con un’ambulanza e un’automedica per soccorrere un uomo che non sembra aver riportato gravi conseguenze. Al lavoro anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

Lungo code si sono accumulate lungo le strade limitrofe.