Sole d’estate e qualche nuvola di passaggio

Masse d’aria dai settori settentrionali raggiungono la regione Padano-Alpina scorrendo tra l’anticiclone sulle Isole Britanniche e la bassa pressione sull’Europa centrale. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano bel tempo per tutta la settimana con debole rischio di rovesci e temporali serali.

Per la giornata di giovedì avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Formazione di cumuli nel pomeriggio. Ventoso in montagna e a tratti favonio nelle alte valli e in area pedemontana. Temperature senza variazioni.

Venerdì ben soleggiato al mattino e nel pomeriggio, poi aumento della copertura nuvolosa. Possibilità di rovesci e temporali in serata e nella notte. Temperature senza variazioni o in lieve calo le massime.